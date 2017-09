Após investigação, Polícia Militar e Civil prende traficantes em Novo Progresso

Dois homens e uma mulher foram presos na tarde desta terça-feira (05) por tráfico de drogas no Bairro Santa Luzia em Novo Progresso, a prisão aconteceu após investigação e alguns dias de campana de policiais militares.

“O esquema funcionava como disk drogas, com as entregas em domicilio”.



A Guarnição da Policia Militar comandada pelo Sargento Cruz , Cabo Edson e Soldado Tiago, prenderam dois homens e uma mulher em uma residência no bairro Santa Luzia com drogas dinheiro e celulares.

A policia militar prendeu e apresentou na Delegacia de Policia; Erick Ferreira da Silva, Iasmim Ferreira de Araújo, Irineu da Conceição Cruz. Com eles foi encontrado 11 petecas e mais três Pedras de uma substância do tipo Crack e seiscentos e setenta e cinco reais (R$:675), mais dois celulares, sendo um Samsung e outro LG. Também foi apresentada uma moto Honda Cg 150, Fan, usada para fazer entrega do tipo Disque Drogas.

Segundo a policia Militar que efetuaram as prisões e apreensões, as investigações davam conta de que a residência, localizada no bairro Santa Luzia, seria um ponto de venda de drogas do bairro e também a possibilidade de compra e venda de produtos roubados e furtados.

Após investigações e muitos dias de campana nas imediações do local, às 19h35 desta terça-feira (05) os policiais entraram na casa, onde encontraram dois homens e uma mulher com droga ,dinheiro e objetos usados na venda do produto

As investigações apontaram que o grupo praticava o tráfico de entorpecentes no imóvel há bastante tempo, sendo que parte da droga, que estava embalada em kits para venda seria entregue em sistema disk drogas a domicilio e também abastecia o tráfico em pontos conhecidos nas imediações do peixotinho em Novo Progresso.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com informações e fotos Policia Militar.

