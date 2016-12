Após levar calote, Celpa corta energia da Prefeitura de Belterra

A crise se instalou de vez no município de Belterra. Como se não bastasse os vários meses de atraso no pagamento dos servidores, incluindo a falta de pagamento do 13º salário. Muitos fornecedores estão revoltados com o calote estabelecido pela gestora municipal Dilma Serrão.

Quem procurou a sede da Prefeitura na manhã desta terça-feira (27), deparou-se com uma cena inóspita. Os departamentos não estavam funcionando, pois não havia energia no logradouro público. Segundo informações, o fornecimento de energia do prédio foi interrompido devido à falta de pagamento das faturas junto à concessionária de energia.

SERVIDORES FAZEM PROTESTO: Dezenas de servidores públicos que estão desde segunda-feira (26) em manifesto nas dependências da Prefeitura, cobrando um posicionamento sobre o pagamento dos salários. Alguns funcionários relatam que estão há seis meses sem receber.

“Nossa situação é muito difícil. Estou há seis meses sem receber meu pagamento. O Natal deste ano foi o mais triste que passei, não tive condições de fazer nenhum jantar. Na minha casa, eu minha família iríamos comer apenas ovo, graças a Deus existem pessoas amigas, que nos ajudaram a ter um pouco de alimento. Meus filhos se decepcionaram, pois não ganharam presentes”, denuncia uma trabalhadora que não quis se identificar.

