Após matar companheira, homem toma veneno de rato, não morre e se entrega à polícia de Monte Alegre

(Foto:Reprodução) – Francisco Rodrigues das Chagas dos Santos, vulgarmente conhecido como “Tica”, se entregou nesta terça-feira, dia 22, à Polícia de Monte Alegre e confessou ser o autor do assassinato de Maria de Nazaré Rodrigues dos Santos, sua companheira.

O crime aconteceu no dia 15, na residência do casal, no bairro Portelinha.

A vítima foi encontrada morta no local com um punhal cravado no corpo. No dia do caso, vizinhos afirmavam que a mulher estaria no chuveiro, quando foi atacada pelo companheiro. A vítima foi atingida em várias partes do corpo, como tórax, boca e perna.

De acordo com informações, após cometer o crime, Francisco Rodrigues teria confessado a Polícia que teria tomado veneno de rato para se matar, o que não aconteceu. Com isso, ele seguiu para a delegacia do município para entregar as autoridades.

Francisco Rodrigues das Chagas dos Santos encontra-se detido e aguarda pelas devidas providências.

Por:RG 15/O Impacto

