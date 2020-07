Após matar pai a facadas, filho foge de carro e morre em acidente na BR-163

Segundo a PRF, o motorista da caminhonete morreu no local e o caminhoneiro ficou ferido, em Pranchita — Foto: Imagem cedida/Antônio Mendonça/Portal Tri

Segundo a polícia, a vítima, de 82 anos, tinha chegado da igreja quando levou a facada no peito; mãe do suspeito e esposa da vítima viu o ocorrido e precisou ser hospitalizada após passar mal.

Um homem morreu em um acidente de trânsito na BR-163, em Pranchita, no sudoeste do Paraná, no domingo (12). Segundo a Polícia Civil, a batida aconteceu enquanto ele estaria fugindo, em uma caminhonete, porque teria matado o próprio pai, em Bom Jesus do Sul, também no sudoeste.

Conforme a Polícia Militar (PM), o filho, de 56 anos, é suspeito de ter matado o pai, de 82 anos, com uma facada no peito, dentro de casa. A mãe e esposa da vítima, de 77 anos, presenciou o ocorrido, passou mal e foi levada para um hospital, em Dionísio Cerqueira (SC).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu entre a caminhonete e um caminhão. O caminhoneiro ficou gravemente ferido e foi levado para um hospital.

A PM informou ainda que o pai foi morto pouco depois de chegar da igreja. Os pais e o filho moravam na mesma casa, na área rural da cidade.

A Polícia Civil investiga o caso e o acidente, para apurar se o motorista da caminhonete perdeu o controle da direção ou se jogou o veículo em direção à carreta.

O corpo do pai e do filho foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná.

