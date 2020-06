Após morte de cacique, unidade de tratamento da Covid-19 será instalada em aldeia Xikrin, no sudeste do PA

(Foto:Reprodução) – Está prevista a chegada de homens do exército para dar apoio a montagem de um hospital de campanha.

Dois índios da etinia Xikrin morreram no último sábado (30) vítimas da covid-19, na aldeia Xikrin do Cateté, no sudeste do Pará. Um dos mortos seria o cacique da aldeia, Bete Karoti. Segundo a casa de saúde indígena e a Associação porekorô, que prestam assistência às aldeias da região, três aviões chegaram a ser encaminhados até o local para fazer o resgate, mas o cacique se recusou a deixar a aldeia para se tratar na cidade. No final da tarde, outro índio faleceu.

Devido à gravidade da situação, uma unidade de tratamento deve ser instalada na aldeia. Nesta segunda-feira (1º), está prevista a chegada de homens do exército para dar apoio a montagem de um hospital de campanha.

Segundo a associação indígena, agora são cinco índios mortos pela infecção do novo coronavírus. Segundo a associação indígena, mais de 200 testes de covid-19 foram realizados e só na aldeia cateté, confirmaram mais de 40 infectados.

Por G1 Pa — Belém

