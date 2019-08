Após morte de segunda vítima de acidente na BR-163, motorista vai responder por duplo homicídio, diz polícia

Gerson Regalado vai responder pelo crime de duplo homicídio — Foto: Reprodução/Redes sociais

Maria Morenita morreu no domingo (18). Esposo dela que conduzia a moto morreu dia 24 de julho. Gerson Regalado entregou casa de R$ 170 mil como fiança e está solto.

A Polícia Civil indiciou no domingo (18) o motorista Gerson Regalado pela morte de Maria Morenita e Mansueto Neto em um acidente na BR-163, em Santarém, no oeste do Pará. O condutor deve responder pelo crime de duplo homicídio.

À reportagem da Rádio 94 FM a polícia informou que fez os procedimentos para encaminhar à justiça ainda no domingo (18) após confirmação do falecimento de Maria Morenita, segunda vítima do acidente que estava internada no Hospital Muncipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo.

Gerson Regalado até então estava respondendo por homicídio culposo e lesão corporal, já que Mansueto Neto morreu após o acidente e Maria Morenita ainda estava hospitalizada.

O condutor foi preso em flagrante ao ser constatado que o mesmo conduzia o veículo sob efeito de bebida alcoólica. A justiça arbitrou fiança de R$ 100 mil para que o homem respondesse aos processos em liberdade. Gerson Regalado deu uma casa avaliada em R$ 170 mil como garantia e foi solto.

O acidente

A batida entre um carro e uma motocicleta no km 40 da BR-163, próximo à entrada de Belterra, deixou duas pessoas gravemente feridas. O casal Maria Morenita e Mansueto estava na motocicleta e foi arremessado ao solo.

Minutos após o acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e após o condutor do veículo passar pelo teste do etilômetro, foi constatado que ele estava sob efeito de álcool, com 0.63 miligramas por litro de ar alveolar.

O homem teve a perna esquerda decepada devido ao impacto da batida e morreu com uma parada cardiorrespiratória. Já a segunda vítima, Maria Morenita foi levada para o HMS, onde ficou internada em estado grave e teve a perna amputada.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

