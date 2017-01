Após negativa de Kaká, Coxa oferece R$ 300 mil mensais a Ronaldinho

Presidente do clube se encontrará com empresário do jogador na tarde desta terça-feira (16)

Segundo a ESPN Brasil, Belletti sondou o Kaká mas não levou o negócio adiante pelo fato de o meia ter o interesse de cumprir seu contrato com o Orlando City na integralidade.

Com a negativa o ex-são-paulino, Belletti entrou em contato com Ronaldinho Gaúcho, cujo irmão e empresário, Assis, se encontrará nesta terça-feira (17) com o presidente do Coritiba, Rogério Bacellar.

Na proposta do dirigente consta salário fixo de R$ 300 mil, mais valores que dependem de metas atingidas e itens como passagens aéreas para Porto Alegre.

