Após negociações índios desocupam prédio da secretaria de educação

Desocupação aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (8).

Classe era contra contratações de professores indicados por vereadores.

Os indígenas que estavam a ocupando a sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed) em Santarém, no oeste do Pará desde o início da manhã desta quarta-feira (8) deixaram a sede do prédio após uma roda de negociações com o governo municipal no fim da tarde. A reinvindicação da categoria era contra a contra a contratação de professores por intermédio de indicação de vereadores.

Segundo um dos líderes da ocupação, Diego Arapyum, foi definido que a maioria da pauta de reivindicações será cumprida e outra parte será negociada ao longo do primeiro semestre. Os indígenas chegaram a um acordo junto aos vereadores, vice-prefeito e um dialogo a partir de agora será mantido com a prefeitura.

Resultados

As demandas referentes à lotação dos professores e demandas da educação indígenas foram alinhadas e a responsabilidade fica a cargo da Coordenação Indígena. A maioria dos funcionários são indicados conforme a decisão das aldeias. Para o representante dos indígenas a reunião teve um saldo positivo. “Resolvemos parte dos nossos problemas e estamos saindo daqui com a lotação das escolas já pronta”, afirmou Diego Arapyum.

Para a secretária municipal de educação Marluce Pinho a reunião transcorreu de forma proveitosa. ” Ambos os lados cehgaram a um consenso e já está tudo encaminhado”, disse.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...