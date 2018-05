Após nova goleada, Zé Ricardo avisa: “As críticas são validas. Precisamos mudar”

Vasco perdeu para o Bahia por 3 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Atravessando um momento conturbado na temporada após a eliminação na Copa Libertadores, o Vasco sofreu uma nova derrota na noite desta quarta-feira (9), desta vez para o Bahia, por 3 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Questionado sobre o momento atravessado pela equipe, o técnico Zé Ricardo avisou: “precisamos mudar”.

“Hoje, realmente as críticas são todas válidas, porque fizemos uma partida onde só uma equipe jogou. Deixamos o Bahia jogar de forma muito confortável. Foi uma partida em que nós, em todos os aspectos, estivemos abaixo. Temos de mudar. Algo tem de ser feito para que a gente possa mudar, porque não podemos de forma tão recorrente fazer partidas como fizemos”, disse.

“Hoje, todos nós temos muitas lições a tirar. Temos de mudar nossa postura e nossa atitude se queremos algo na Copa do Brasil e no Brasileiro. Temos de mudar nossa postura se queremos alguma coisa.”, completou.

No próximo dia 16 de julho, o Vasco recebe o Bahia, em São Januário, precisando reverter o placar elástico sofrido no primeiro jogo.

“Fazer quatro gols numa partida de forma do jogo pode acontecer. Lógico que iniciar o jogo tendo de fazer é bem difícil. Mas vamos jogar em São Januário, somos fortes lá. Futebol, como diz o ditado, tem de jogar.”, concluiu.

