Após perseguição, homem é morto a facadas na frente da namorada na volta da Prainha

Um homem, de 32 anos, chamado Joceano Paulo Murari, morreu neste domingo no início da noite no Hospital Municipal, após ser esfaqueado na região do abdômen. O crime aconteceu um pouco antes na Avenida da Prainha, próximo ao Setor Industrial. A vítima foi levada com vida para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia civil, as informações relatadas foram de que Joceano estava na Praia da Liberdade, acompanhado de sua namorada Suelane da Silva Guimarães. Quando o casal retornava daquele local, um veículo desconhecido veio atrás em perseguição até que os alcançou e fechou a pista, derrubando o carro perseguido em uma valeta.

O condutor do veículo desconhecido desceu com uma faca na mão e desferiu vários golpes contra Joceano. Suelane trancou-se dentro do carro com medo de morrer. O agressor cortou os pneus do carro do casal e evadiu-se do local, sem ser reconhecido por ninguém.

Para a polícia, Suelane relatou que não viu a cor do carro do agressor, sabe apenas que trata-se de somente uma pessoa.

A Polícia Militar esteve no local, e nenhum suspeito de ter cometido o crime foi encontrado. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil investigar, a identidade do matador, bem como as motivações do crime.

Redação Cultura FM – 87.9 – Repórter Paulo Monteiro

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...