Após polêmica com fotografa, comando da PM é trocado em Moraes Almeida

A polêmica causada após divulgação nas redes sociais na internet de um certo abuso por parte da guarnição da Policia Militar de Moraes Almeida, virou noticia e repercutiu na imprensa.

A Fotografa Claudia Buss e sua filha moradores da cidade de Novo Progresso, acusam policiais militares de abuso de autoridade ao serem abordadas em uma blitz quando retornavam do Distrito de Moraes Almeida. “Elas foram humilhadas pelos Pm’s”. A repórter fotográfica, disse que só faltou ser agredida e presa, a “humilhação foi grande”. O esposo da fotografa Jorge Tadeu, publicou o abuso dos policiais em redes sociais na internet e fez a denuncia junto ao Comando da Policia Militar do Estado do Pará em Itaituba.

O Coronel “Roberto Coracy Santos da silva” comandante do CPR-X em Itaituba, abriu uma sindicância para apurar os fatos e ainda nesta semana mandou trocar todo comando da Guarnição da Policia Militar daquela localidade. A Guarnição da Policia Militar estava no Comando do Sargento Feitosa foi transferida e um novo policiamento tomou posse em Moraes Almeida.

Leia Também:Fotógrafa de Novo Progresso é ameaçada por PM em Moraes de Almeida

O Comandante da CPR-X coronel Roberto, de posse de um áudio que segundo o esposo da vitima denunciou o sumiço de uma quantia correspondente a R$ 300(trezentos reais), que estava no veiculo da fotografa, abriu outra sindicância a fim de apurar os fatos e nomeou os poderes para o Policial Militar Rodrigo Cássio Monteiro dos Santos, para num prazo de 15 dias entregar concluso.

Outro Lado

O Sargento Feitosa , ex-comandante da guarnição da Polícia Militar de Moraes Almeida, registrou o caso na Policia civil de Novo Progresso. Para ele não houve abuso, nega as acusações do esposo da fotografa, que ao abordar o veiculo HB20 de cor vermelha dirigido por Claudiane Lucineide Bus e sua filha, foi seguido os ritos normais de uma abordagem policial, que não houve revista no veiculo, que ao abrir a porta do veiculo e ver que tinha material de trabalho, material frágil de ornamentação no banco traseiro não revistou o veiculo e ao apresentar um documento de auto escola , mandou que seguisse viagem, relatou. Sargento também comentou com Jornal Folha do Progresso que pretende acionar a Fotografa Claudiane e seu esposo Jorge Tadeu na Justiça.

Da Reação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...