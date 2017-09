Após polêmica no “Encontro”, cantor do Raça Negra rebate críticas

Semanas depois do comentário que deu muito o que falar no Encontro, o músico Luiz Carlos voltou a falar do assunto. O vocalista do Raça Negra reiterou seu ponto de vista em entrevista ao portal R7.

Durante uma conversa sobre abuso sexual infantil — exibida no dia 14 –, Luiz Carlos defendeu que crianças e pré-adolescentes têm que evitar o uso de maquiagem e roupas curtas. “A mulher sempre foi mais adiantada que o homem. E hoje você vê uma menina de 12 anos e ela quer se portar como uma mulher, mas ela é uma criança”, disse.

“Então a gente tem que prestar atenção também nessa… ‘minha filha, não achei legal essa roupa, você vai para escola assim? Esse batom vai significar o que para você na escola? Quando você for sair você passa um batom’, esse tipo de coisa, para não chamar atenção também, porque esses caras estão aí“, completou.

Muita gente o criticou por sugerir que a aparência justificaria de alguma forma o crime.

Para ele, parte do público interpretou erroneamente o que ele quis dizer. Luiz Carlos disse também que existe cerca ‘má vontade’ em entender o ponto de vista de outras pessoas. “A internet acabou por dar voz às pessoas que buscam o lado negativo das coisas. A má interpretação virou moda. Eu sei o que falei e sei qual foi o sentido e não vou deixar me abalar por pessoas que buscam polêmica onde não existe“, disse ao site.

Fonte: MSN.

