Após quase 12h soterrado em poço, homem é resgatado com vida no PA

Após quase 12 horas, equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Santarém com apoio de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) resgataram com vida o homem de 50 anos que ficousoterrado até o pescoço em um poço de 18 metros na comunidade Mojuí dos Caboclos, zona rural do município de Mojuí dos Campos, oeste do Pará. O autônomo Raimundo Lima Ferreira ficou soterrado desde as 9h desta sexta-feira (2) e só foi retirado por volta de 20h40. Ele foi levado consciente ao Pronto Socorro Municipal em Santarém. O G1 acompanhou o resgate com exclusividade.

Desde o início do resgate, militares do Corpo de Bombeiros traçaram estratégias e começaram a remover balde a balde toda a areia alojada sobre a cabeça e os ombros do trabalhador. Um trabalho difícil, segundo a corporação, devido a qualidade do solo e a profundidade do poço. Para isso, foi feita uma escora de madeira para proteger a vítima e outra para proteger o bombeiro que fez o resgate. Diante de subidas e descidas no poço, a cada momento os militares davam esperanças de retirar seu Raimundo com vida.

A tarde foi chegando, o dia escurecendo e o trabalho de resgate foi ficando ainda mais desafiador. Raimundo estava imóvel e respirava com ajuda de um balão de oxigênio. Já no início da noite, uma notícia que deixou as equipes de resgate ainda mais otimistas: bombeiros e a médica do Samu, Ilamara Sousa, que acompanhou todo o trabalho de resgate, informou ao G1 que a vítima movimentava os braços e tinha condições de ser retirada com vida.

Após o resgate, Raimundo foi levado para sala de reanimação do PSM por precaução, mas tem quadro clínico estável. Segundo a médica do Samu, a vítima relatou apenas dores em um dos pés. Ele irá fazer exames de tomografia que vão indicar se houve alguma fratura.

A população acompanhou de perto o trabalho de “formiguinhas” dos heróis da vida real. Cada segundo foi considerado importante, pois uma vida estava em jogo e a única missão do dia foi dedicada a salvar a vida de seu Raimundo, que teve a oportunidade de continuar vivo para contar a história de coragem e persistência.

Ao lado do poço, perto da área isolada pelos Bombeiros, a filha Rosângela Ferreira acompanhou tudo. Parentes e amigos de seu Raimundo desejaram força e fizeram correntes de oração. Na hora do resgate, muitos não conseguiram conter as lágrimas. Houve aplausos aos profissionais que atuaram no resgate e desejos de sorte e vida longa ao seu Raimundo.

O acidente

O acidente aconteceu na por volta de 9h desta sexta-feira (2) quando o homem entrou no reservatório para fazer manutenção na estrutura. O objetivo era reativar o poço que foi construído em 1997 e estava sem funcionar há oito anos.

A vítima trabalha fazendo manutenção em poços há bastante tempo e há dois dias ele começou fazer os reparos no local do acidente. Na manhã de sexta-feira (2), ele iria colocar um cano para retirar a água do local, mas a estrutura de concreto feita para proteger o poço cedeu, causando o desmoronamento de terra.

