Após quase um dia, indígenas Parakanãs liberam trecho da BR-230, em Altamira

Índios celebraram o atendimento de suas reivindicações com danças e gritos de comemoração

(Foto: PRF) – Após quase 24 horas de interdição, a rodovia BR-230 foi liberada pelos indígenas da etnia Parakanã por volta de 18h50 desta sexta-feira (03). O acordo, intermediado pela Casa de Governo em Altamira, garantiu um encontro em Brasília, onde a pauta de desintrusão da Terra Indígena Aptterewa será tratada.

Deslocaram-se para a interdição representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Casa de Governo, Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Polícia Militar (PMPA), e um oficial de justiça, para levar a resposta às reivindicações. Após a leitura e explicações, os índios Parakanãs aceitaram a proposta, comemorando com danças e liberaram a rodovia. Ainda segundo a PRF, os indígenas esperam que dessa vez a pauta seja aprovada em definitivo, já que, de acordo com as lideranças, já houve outras propostas que não foram atendidas em outros momentos.

Os policiais rodoviários garantiram a segurança do tráfego, desobstruindo o extenso congestionamento de carros, caminhões e outros veículos com o apoio da PM.

3 de Agosto de 2018

