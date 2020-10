Após quatro partidas seguidas em Belém, Remo visita Ferroviário em busca da liderança na Série C

Remo vem de três vitórias consecutivas na Terceirona – (Foto:Samara Miranda / Remo)

A partida começa às 19h deste sábado (17), na Arena Castelão e tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com

Após uma sequência de quatro jogos em Belém, onde conquistou 10 de 12 pontos, o Remo volta a viajar na Série C. Neste sábado (17), às 19h, o time paraense visita o Ferroviário, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), na abertura da 11ª rodada do grupo A da Terceirona. Em situação cômoda na tabela e sem riscos de deixar o G4 neste fim de semana, o Leão pode até mesmo terminar a rodada na liderança da chave – com uma combinação de resultados.

Após superar uma insuficiência medular aguda, o meia Carlos Alberto retornou ao futebol em agosto deste ano. Depois de entrar em algumas partidas, há seis jogos o atleta tem sido titular e finalmente conseguiu a tão desejada sequência e com boas atuações. Confiante, o jogador comentou sobre o momento pessoal e do Remo:

“Nosso time vem bem, estamos trabalhando forte, com sequência de vitórias, com isso o elenco fica mais motivado e é aproveitar o momento ruim deles, já que o Ferroviário é uma boa equipe, mas atravessa uma fase delicada”, comentou. “[Minha sequência] é fruto de muito esforço, trabalhei tanto para poder ajudar a equipe, passei um tempo fora, estou feliz, motivado e espero dar continuidade”, falou o meia, que está ansioso para balançar as redes. “É o que eu mais quero, estou esperando esse gol, os companheiros também cobram e vai sair no tempo certo”.

Recuperado da covid-19, o meia Eduardo Ramos, que desfalcou a equipe nos últimos jogos, deve estar de volta ao time do técnico Paulo Bonamigo. O atleta comemorou a volta aos treinos e deu a dica para que o Leão consiga um resultado positivo, agora fora de casa, contra um adversário complicado:

“Apesar de não vir de um momento tão bom, o time do Ferroviário é um dos mais fortes da nossa chave, sem dúvida. É fazer um jogo seguro. Sabendo que temos condição de somar pontos. Vamos respeitar bastante a equipe deles. Mas a gente vai para lá no intuito de conseguir a vitória. Sabemos que somos capazes. O intuito é esse. Fazer um jogo inteligente”, disse ER10.

Com suspeitas de estarem com o novo coronavírus, quatro atletas azulinos podem desfalcar o time na partida: são eles: zagueiro Gilberto Alemão, os volantes Lucas Siqueira e Julio Rusch e o atacante Gustavo Ermel. A diretoria do Remo não se pronunciou sobre o assunto e o médico do clube, Jean Klay, afirmou que o Remo só revelará se os jogadores estarão aptos para a partida horas antes do jogo.

A partida Ferroviário x Remo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

FICHA TÉCNICA

Ferroviário x Remo

Série C – 11ª rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário e dia: às 19h de sábado (17)

Árbitro: Francisco Carlos do Nascimento (AL)

Assistentes: Ruan Luiz de Barros Silva (AL) e Ana Paula dos Santos (AL)

Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)

Prováveis escalações

Ferroviário – Nícolas; Gabriel Cassimiro, Vitão, Willian Machado e Tiago Costa; Olávio, Diego Lorenzi, André Mensalão e Caíque; Siloé e Willian Lira. Técnico: Marcelo Vilar.

Remo – Vinícius; Ricardo Luz, Rafael Jansen, Gilberto Alemão (Fredson ou Mimica), Marlon; Lucas Siqueira, Charles, Carlos Alberto; Tcharlles, Wallace e Eduardo Ramos (Hélio). Técnico: Paulo Bonamigo.

