Após queda de 30% nos doadores, Hemopa faz campanha no sábado

O Hemocentro do Pará (Hemopa) realiza, neste sábado, uma campanha de incentivo a doação de sangue para abastecer seu estoque. De acordo com a Fundação Hemopa, atualmente o banco de sangue está com apenas 70% da capacidade, o que pode comprometer o abastecimento de mais de 200 hospitais de todo estado que dependem das doações de sangue.

A estudante de fisioterapia Evelyn Carolynne decidiu aderir à campanha do Hemopa. Mesmo sem ter o peso mínimo necessário para doar sangue, a jovem – que faz parte de uma ONG que atende paciantes de câncer de baixa renda – organizou um grupio de amigos para comemorar os aniversários do mês de janeiro no hemocentro. “A ideia é arrecadar o maior número de doadores e cadastro de medula óssea. Resolvemos pedir isso de presente aos nossos amigos”, disse.

“Nossos agradecimentos a todos que dedicam um tempo de vida para sensibilizar pessoas para doação de sangue. Precisamos sempre somar esforços em torno da causa da doação de sangue no Estado”, disse a gerente de captação de doadores do Hemopa, Juciara Farias.

Podem doar sangue pessoas com boa saúde, que tenham entre 16 e 69 anos e pesem acima de 50 quilos. Menores de 18 anos podem doar somente com autorização dos pais ou responsável legal. É necessário portar documento de identidade original, assinado e com foto, além de estar bem alimentado. O homem pode doar a cada dois meses e a mulher, a cada três. Podem fazer cadastro de doação de medula óssea candidatos saudáveis e com idade entre 18 e 55 anos.

Serviço: A Fundação Hemopa fica na Travessa Padre Eutíquio, 2.109, em Batista Campos, e no acesso ao Pórtico Metrópole, na entrada do shopping Castanheira (BR-316, km 1). As coletas são feitas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h30 às 17h.

