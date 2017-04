Após queda, venda de carros volta a crescer em março no Pará

As vendas totais, representando todos os segmentos de veículos, subiram 37,56% em comparação com fevereiro.

Dados divulgados esta semana pelo Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos do Pará e Amapá (Sincodiv PA/AP) mostram que o setor fechou o mês de março com venda acima de oito mil unidades, um aumento em relação a fevereiro. No entanto, o mês passado ainda não conseguiu reverter o saldo negativo de 2017.

Foram comercializados, exatamente, 8.240 veículos no estado, sendo a maioria (7.969) automóveis, comerciais leves e motos. As vendas totais, representando todos os segmentos, entre automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários, subiram 37,56% em comparação com fevereiro

As vendas de comerciais leves, que são os carros utilitários, apresentaram 708 veículos emplacados contra 393 em fevereiro, aumento de 80,15%. Houve um expressivo crescimento também no emplacamento de motos, de 37,55% em um mês.

Em março foram vendidas 4.909 motocicletas novas contra 3.569 em fevereiro, mas em comparação com o mesmo período do ano passado, a queda é de 23,60%, já que em 2016 foram emplacadas 6.425 motos novas em março.

Segundo o presidente do sindicato, Leonardo Pontes, “houve uma pequena recuperação nas vendas, mas ainda é preciso esperar para saber como está o mercado, já que janeiro e fevereiro são meses tipicamente fracos nas vendas”. Ele acredita que para este ano a recuperação será gradual.

