Após recesso, poder judiciário retoma atividades nesta segunda no PA

Atendimento iniciou às 8h e seguirá até às 14h nos órgãos.

Recesso dos servidores iniciou no dia 20 de dezembro.

Os serviços do poder judiciário voltaram a funcionar normalmente nesta segunda-feira (9) em Santarém, no oeste do Pará. Os órgãos como a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Fórum de Justiça entraram em recesso de fim ano no dia 20 de dezembro em todo o país. Durante o período foram mantidas as atividades que envolvem casos emergenciais.

O atendimento para as pessoas que precisam dos serviços nos órgãos iniciou às 8h e segue normalmente até às 14h. Casos agendados também serão atendidos normalmente.

