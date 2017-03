Após recuperação, Peixe-boi de 300kg é solto em Santarém

Batizado como “Água Preta”, animal foi solto no Igarapé do Costa.

Segundo veterinários, fêmea mede dois metros e pode estar prenha.

Um peixe-boi que estava sob cuidados de um zoológico em Santarém, oeste do Pará, foi solto neste sábado (4). Veterinários, homens Corpo de Bombeiros e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) participaram da operação que durou três horas, consistindo na retirada e translado do animal até o local da soltura, em uma Área de Preservação Ambiental (APA), na comunidade Igarapé do Costa.

O peixe-boi foi batizado como “Água Preta”, em homenagem a comunidade do Rio Amazonas aonde foi resgatado. Ele mede 2 metros de cumprimento e pesa aproximadamente 300kg. Foi avistado por um pescador da região e estava ferido por arpão. “Água Preta” passou por procedimentos médicos durante 15 dias antes de ter devolvido ao seu habitat.

O local indicado para a soltura foi escolhido por ser favorável a readaptação do animal em vida livre. “Para a escolha do local foram levados vários fatores, incluindo a alimentação, já que a área é rica em vegetação, e por se tratar de uma área da APA, onde os comunitários ajudam na preservação” explicou a veterinária Ianny Posiadlo.

De acordo com os profissionais que participaram da ação, toda a atenção necessária foi dada ao mamífero durante o trajeto. Os médicos veterinários verificaram com frequência os parâmetros vitais e a hidratação do animal. A suspeita é que o peixe-boi fêmea esteja prenhe. Um ultrassom chegou a ser feito, mas, devido o volume de gordura não possível ter a confirmação.

Fonte: G1.

