Após recusar a seleção francesa, Rabiot se nega a renovar com o PSG

Após recusar a seleção francesa por não querer se concentrar com os Bleus como suplente, uma vez que ficou fora da lista dos 23 convocados para a Copa do Mundo, Adrien Rabiot voltou ao noticiário nesta quinta-feira (24), mas por conta de outra decisão polêmica.

Segundo o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, o jogador se negou a renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain, que termina em junho de 2019. Desta forma, Rabiot se coloca no mercado de transferências.

Ainda de acordo com a publicação, a mãe de Rabiot, Silvie, que cuida da carreira de o jogador, entrou em contato com o Barcelona e clubes da Premier League para oferecer os serviços do filho. No entanto, a equipe que mostrou interesse no meia francês foi a Juventus, da Itália.

