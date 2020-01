Após repercussão negativa, Operário desiste de contratar Bruno

Decisão foi tomada na tarde desta quarta-feira (22); mulheres realizaram ato na noite de terça (Foto:Reprodução)

O goleiro Bruno Fernandes que não será mais contratado pelo Operário

O Operário de Várzea Grande desistiu de contratar o goleiro Bruno Fernandes para a temporada 2020.

A informação consta em nota encaminhada pelo clube à imprensa na tarde desta quarta-feira (22).

“Pelo presente, viemos comunicar que o Clube Esportivo Operário Várzea-Grandense não contratará o atleta Bruno Fernandes das Dores de Souza”, diz trecho da nota.

Assim que surgiram notícias de que o goleiro Bruno Fernandes poderia ser contratado pelo Operário, ativistas do movimento feminista repudiaram a negociação.

Leia Também:Justiça de MG dá aval para que goleiro Bruno more em Várzea Grande e trabalhe em time de futebol

*Sicredi veta uso da marca pelo Operário de VG, após contratação do goleiro Bruno

*“Assassino não pode ser ídolo”: mulheres protestam contra Bruno no Operário; vídeo

Além disso, patrocinadores masters do Campeonato Mato-grossense de Futebol pediram para que seus nomes não estampassem a camisa do clube.

Nesta terça-feira (21), antes da estreia do clube no campeonato, no Estádio Dito Souza, dezenas de mulheres protestaram contra a contratação do goleiro.

A dona de casa Sonia Moura, mãe da modelo Eliza Samúdio, que foi morta a mando do goleiro, também fez um apelo para que o time revisse sua decisão.

Bruno, que já defendeu o Flamengo e o Corinthians, foi preso em setembro de 2010 e condenado em março de 2013 a mais de 20 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado da modelo, com quem ele teve um filho.

Ele conseguiu a progressão de pena do regime fechado para o semiaberto em 19 de julho do ano passado após uma decisão da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais de Varginha (MG).

Na última sexta-feira (17), a Justiça de Minas Gerais havia autorizou o goleiro a cumprir a pena em Mato Grosso e trabalhar no clube.

Veja a nota do Operário:



