Após rescisão com o Palmeiras, Barrios acerta com o Grêmio por 1 ano

A “extravagância” anunciada pelo presidente Romildo Bolzan Júnior está chegando na Arena. O centroavante Lucas Barrios acertou com o Grêmio na noite desta quarta-feira e assinará com o clube gaúcho por um ano, com preferência de compra aos gaúchos. Ele irá desembarcar em Porto Alegre e fará exames médicos na manhã de sexta. Mais cedo, o Palmeiras confirmou sua rescisão de contrato. Em seu site oficial, o Grêmio anunciou o negócio.

Barrios abriu mão de dinheiro a receber do Palmeiras e da sua patrocinadora para assinar com o Grêmio. Baixou os vencimentos para dentro da realidade do clube, próximo dos R$ 400 mil, e rechaçou propostas de outros clubes brasileiros e do Chile para acertar com o Tricolor.

O atacante de 32 anos e 1,89m chegou ao futebol brasileiro em julho de 2015, com pompa pelo histórico no Borussia Dortmund, da Alemanha, e a disputa da Copa do Mundo de 2010 com a seleção paraguaia. Antes de chegar ao Palmeiras, ele estava no Montpellier, da França. No time paulista, segundo o site oficial, marcou 14 gols em 45 jogos – média de 0,3 por partida. Ele inclusive marcou um dos gols da vitória por 4 a 0 sobre o Linense, pelo Paulistão, no último fim de semana.

Na busca por reforços para o técnico Renato Portaluppi, a diretoria do Grêmio admitiu até “cometer extravagâncias”, em busca de um meia e de um atacante para reforçar o elenco para a disputa da Libertadores. O presidente Bolzan, por sua vez, salientou que os reforços teriam “arrojo”, ou seja, com custo mais alto, mas “com situações diferenciadas na carreira”. Até o momento, o comandante conta com Luan, Pedro Rocha, Everton, Jael, Beto da Silva e Fernandinho para o setor, tratado como prioridade desde o início do ano.

O melhor momento da carreira de Lucas Barrios foi pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, quando marcou 50 gols em 83 jogos, de 2009 a 2012. Conhecido como La Pantera desde os tempos de Argentinos Juniors, é natural de San Fernando, na Argentina, mas naturalizou-se paraguaio. O Grêmio será o 13º time na carreira do atacante, que teve passagens por Atlas, do México, Colo Colo, do Chile, onde também foi destaque, Guangzhou Evergrande, da China, e Spartak Moscou, da Rússia.

