Após saída de Chamusca, Ceará anuncia Jorginho como novo técnico

Seu último trabalho dele foi pelo Bahia.

O Ceará agiu rápido e anunciou na manhã desta segunda-feira (21), um dia após a demissão de Marcelo Chamusca, Jorginho, ex-Vasco, como novo técnico. O último trabalho dele foi pelo Bahia.

“Estou muito feliz em fechar com o Ceará. Temos dois objetivos claros e muito importantes. O Nordestão é um deles. A permanência na Série A também será fundamental para o planejamento do clube. Vamos em busca de sair dessa situação”, disse o treinador, referindo-se à vice-lanterna da equipe no Brasileiro. “Conheço muito bem a torcida do Ceará. É forte, apaixonada e presente. O apoio nesse momento será muito importante. A Série A é bem difícil, temos que matar um leão a cada jogo, mas é possível, sim, fazer um bom trabalho”, completou.

Segundo nota do clube alvinegro, o novo comandante deve chegar à capital cearense até o meio desta semana. Luiz Lubel será o auxiliar técnico e Joelton Urtiga responderá pela preparação física do time.Com 53 anos, Jorginho já teve passagens por Vasco, Flamengo, Figueirense, Goiás, América-RJ, Ponte Preta e Bahia, além de ter sido auxiliar técnico da seleção brasileira entre os anos de 2006 e 2010. No exterior, o técnico comandou Kashima Antlers (Japão) e Al-Wasl (Émirados Árabes).

Fonte: Folhapress

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...