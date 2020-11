Após se entregar à polícia, adolescente dá soco em advogado e consegue fugir pelas matas de Belterra

Adolescente foi apresentado à polícia na quinta-feira (5) —( Foto: Reprodução/Redes sociais)

Fuga aconteceu na quinta-feira (5) no momento em que ele estava entrando na viatura da Polícia Civil. Adolescente confessou à polícia que matou mototaxista não credenciado.

O adolescente que é a peça fundamental para esclarecer as circunstâncias da morte de um mototaxista não credenciado cujo corpo foi encontrado em Belterra, no oeste do Pará, na tarde do dia 4, conseguiu fugir mais uma vez. Após ter sido apresentado à polícia por seus advogados, no momento que estava entrando na viatura, ele acabou fugindo pelas matas.

De acordo com a polícia, após a repercussão do caso, os advogados convenceram o adolescente a se entregar. Ele chegou a confessar que matou o mototaxista Edeuvaldo da Conceição dos Passos, de 46 anos, para roubar a moto, e teria indicado onde havia escondido tanto o veículo quanto a arma usada no para matar o mototaxista, e justamente quando a polícia fazia as buscas é que ele fugiu.

Ainda de acordo com a polícia, nem a arma e nem o veículo não foram encontrados nas matas, onde o adolescente havia indicado. Para fugir, o adolescente deu um soco em um de seus advogados, que caiu no chão.

Equipes das polícias Civil e Militar foram acionadas para auxiliar nas buscas ao adolescente que até a publicação desta reportagem, não havia sido localizado.

Confissão informal

De acordo com a polícia, o adolescente foi ouvido informalmente na delegacia e confessou ter matado o mototaxista não credenciado, mas não informou os meios utilizados para o ato infracional análago ao crime de latrocínio.

Relembre o caso

Um mototaxista não credenciado desapareceu em Santarém, após pegar uma corrida com destino ao município de Belterra. De acordo com imagens do Núcleo Integrado de Operações (Niop), o último passageiro foi o adolescente.

Quatro dias após o desaparecimento, o corpo de Edeuvaldo da Conceição dos Passos foi encontrado em uma área de mata próximo à estrada 5 de Belterra. Por conta do avançado estado de decomposição, não foi preciso identificar visualmente de que forma a vítima foi morta.

A Polícia Civil conseguiu localizar a mochila do adolescente na casa de um familiar e outros objetos que foram apreendidos. A moto da vítima não foi encontrada.

