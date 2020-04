Após ser agredida, mulher tenta matar o companheiro queimado em Conceição do Araguaia

Mulher foi presa e a segunda vítima dessa história está hospitalizada, em estado grave.

Batalhão da PM em Conceição da Araguaia: vítima reagiu após violência

Uma mulher foi agredida pelo companheiro, no município de Conceição do Araguaia (sul paraense), na madrugada desta quarta-feira (1º de abril). Levou um tapa no rosto. Em resposta, tentou matar o homem queimado. Jogou álcool nele e ateou fogo. Familiares socorreram a vítima da tentativa de homicídio e acionaram a polícia. A primeira vítima de mais uma história de violência doméstica foi presa em flagrante.

Policiais militares que fizeram a detenção da mulher, que tem 30 anos, apontaram que ela apresentava sinais de estar alcoolizada. Foi autuada por tentativa de homicídio e confessou o crime e motivação. O companheiro segue internado, com várias queimaduras e em condição grave, no Hospital Municipal de Redenção. Ele havia sido atendido em Conceição do Araguaia mesmo, mas foi transferido.

Se o homem sobreviver, também será ouvido e poderá ser responsabilizado, afinal, a discussão do casal escalou para uma agressão, já o colocando como autor de um crime previsto pela Lei Maria da Penha. Já a mulher, caso o companheiro dela morra, será autuada então por homicídio.

Fonte:Victor Furtado

02.04.20 13h08

