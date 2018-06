Após ser preso por assalto vítima reconhece homem que a estuprou em assalto na pop vermelha

A polícia de Novo Progresso capturou na noite desta terça-feira, 29, duas pessoas [um jovem e um homem] acusados de diversos crimes na cidade. Eles foram presos com 14 aparelhos de celulares e outros objetos de furto.



Um dos presos foi André da Silva Santos que tem passagem na policia por agressão a família, e outros crimes, ele usava e uma motocicleta de cor vermelha marca Honda modelo POP para assaltar as vitimas em Novo Progresso.

Um acusado com as mesmas características estava sendo procurado por assalto mão armada seguido de estupro, ele já havia estuprado e assaltado duas vitimas, nesta semana após a prisão de André da Silva Santos e a divulgação da noticia com foto na imprensa local uma das vitimas reconheceu o acusado como sendo o ladrão que a estuprou nas margens do lago municipal.

Segundo a vitima – uma mulher que teve nome em sigilo- André da Silva Santos é o homem que há abusou sexualmente,após roubar o aparelho de celular no assalto seguido de estupro , fato que aconteceu a menos de 15 dias.

O homem está preso e vai responder por estupro.

POr: Jornal Folha do Progresso com informações da Policia

