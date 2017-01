Após sumiço, técnico não se justifica e diz que ‘sai mais forte’

Diante da enxurrada de críticas pelo sumiço de seu técnico, o Atlético-GO avaliou demiti-lo mas preferiu mantê-lo no cargo devido ao bom trabalho desenvolvido e ao pedido do grupo de jogadores.

O técnico Marcelo Cabo, do Atlético-GO, fez um pronunciamento na manhã desta quinta-feira (19) acerca de seu desaparecimento, ocorrido entre o último domingo e a segunda-feira. Ele reuniu jornalistas na sede do clube mas não permitiu perguntas, apenas falou.

