Após suposta tentativa de furto Jovem apanha de facão em Itaituba

(Imagens circulam pelas redes sociais.)

Caso foi registrado em um balneário da cidade no domingo (3).

O jovem identificado como Heleno Carvalho, de 20 anos, foi detido pela polícia acusado de tentativa de furto em veículos no balneário Forró do Sítio, na tarde do último domingo (3), em Itaituba.

Testemunhas afirmam que o acusado danificou pelo menos três veículos na tentativa de furtar objetos. Em um deles teria quebrado o vidro para roubar o aparelho de som. Estima-se que, somente em um dos veículos, o prejuízo possa ser avaliado em cerca de 3 mil reais.

“O alarme do primeiro carro disparou. Ele foi tao astuto que quebrou o vidro do carro, entrou, abriu o capô e desligou a bateria pra parar de alarmar e em seguida tirou o som. Depois ele foi em outros veículos para roubar os pertences.” Afirma uma testemunha

Vídeos compartilhados em grupos de whatsapp mostram o momento em que o jovem é abordado por uma pessoa em posse de um facão, em outros vídeos ele aparece com as mãos amarradas e em seguida no chão com muitas marcas nas costas.

O acusado foi detido pela polícia e levado para a delegacia, logo em seguida foi liberado.

Fonte: Portal Giro com informações de Weslen Reis, Plantão 24 horas

