Após tentativa de fuga em presídio de Marabá, Governo estende intervenção para outras penitenciárias do município

(Foto:Reprodução) – Centro de Recuperação Feminino (CRFM) e na Central de Triagem Masculina (CTMM) também tiveram visitas suspensas

Após uma semana de intervenção no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (CRAMA), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) iniciou o trabalho, na manhã desta segunda-feira (13), no Centro de Recuperação Feminino (CRFM) e na Central de Triagem Masculina (CTMM), que também ficam no município do sudeste paraense. A intervenção nas unidades começou após uma tentativa de fuga, onde agentes prisionais foram feitos reféns no Crama.

Assim como na Colônia Agrícola, o Comando de Operações Penitenciárias (COPE) e agentes prisionais concursados, estão implantando os procedimentos de segurança nos novos dois locais. No CRFM, onde estão custodiadas 92 internas, 11 interventoras, entre elas agentes prisionais concursadas e policiais militares do Comando de Operações Penitenciárias (COPE), estão na unidade para realizar os procedimentos, vigilância aproximada e dar assistência para as internas dentro e fora dos pavilhões.

As visitas nas unidades estão suspensas por 30 dias, período no qual é implantado o procedimento de segurança e as casas penais estejam atuando dentro da normalidade para recebimento dos familiares. As casas penais serão revitalizadas e pintadas, com mão de obra carcerária masculina, para melhor custódia dos internos e humanização da pena.

Dos agentes prisionais da SEAP, há a participação de alguns, lotados de outras unidades, em atuação no CTMM e CRFM. A atuação integra a I Capacitação de Intervenção Penitenciária de 2020, na qual estão colocando em prática as instruções recebidas durante outros cursos promovidos pelo COPE e Força Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP), em prol da segurança, garantia de dignidade e cumprimento da pena de forma humanizada.

Ainda segundo a Seap, a higienização das unidades também iniciou com kits de higiene pessoal e uniformes. que foram entregues após banho e corte de cabelo dos custodiados. Ao todo, 800 kits com uniforme e 450 de higiene pessoal foram distribuídos.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...