Após tratamento, mulher de 62 anos dá à luz na Espanha

A espanhola Lina Alvarez, de 62 anos, deu à luz uma menina saudável no dia 10 de outubro. Em entrevista à imprensa local, ela incentivou mulheres mais velhas a fazer o mesmo caso tenham o sonho de ter filhos.

Lina deixou o Hospital Lucus Augusti na cidade de Lugo nesta terça-feira com sua terceira filha nos braços, dizendo que se sentia muito bem.

O bebê nasceu por cesariana pesando 2,4 kg e está em perfeito estado de saúde.

O primeiro filho de Lina, hoje com 27 anos, nasceu com paralisia cerebral. Seu segundo filho tem hoje 10 anos. Tanto a segunda quanto a terceira gravidez ocorreram após tratamento de fertilização in vitro.

Lina, que é médica, disse que mulheres que estão bem o suficiente para cuidar de um bebê mesmo com uma idade mais avançada, não deveriam temer engravidar.

G1

