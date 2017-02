Após treino do Barcelona, Neymar posta foto com Bruna Marquezine: ‘Ela chegou’

O atacante Neymar contou as horas para o treino do Barcelona terminar rapidamente nesta sexta-feira. O motivo? A namorada Bruna Marquezine desembarcou na cidade catalã no início desta tarde, para ficar ao lado do jogador. O craque compartilhou uma foto com a atriz em seu Instagram e comemorou a chegada dela.

“Ela chegou”, escreveu o jogador, em uma foto fofa com a namorada.

O Barcelona se prepara para encarar o Athetic de Bilbao neste sábado, às 13h15 (de Brasília), no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. O clube é vice-líder da competição, com 42 pontos, quatro a menos que o Real Madrid.

O craque Neymar foi defendido pelo técnico do Barcelona, Luis Enrique, pelo fato de ser o jogador mais caçado pelos rivais em campo.

– É evidente que meus jogadores são os que mais sofrem faltas. Curiosamente, são os mais punidos. Mas cada um com sua consciência. Pois primeiro há campanhas para desacreditar os jogadores, que se atiram e tal – criticou o técnico, em entrevista coletiva nesta sexta.

