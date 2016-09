Após três anos, padrasto confessa homicídio

Quase três anos após a morte do menino Joaquim Ponte Marques, 3, em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), o padrasto da criança, Guilherme Raymo Longo, confessou em entrevista a uma emissora de TV que matou a criança.

O menino desapareceu de casa em 5 de novembro de 2013, e seu corpo foi encontrado cinco dias depois, no rio Pardo, em Barretos (a 423 km de São Paulo). Desde então, ele sempre alegou ser inocente.

Em entrevista à TV Record em Ribeirão Preto, Longo disse que “não raciocinou direito” e acabou “fazendo besteira”. Segundo ele, o garoto foi morto por estrangulamento e, depois, teve o corpo jogado num córrego, que deságua no rio Pardo -e que levou o corpo de Joaquim a mais de 100 quilômetros de Ribeirão.

“Eu estrangulei ele… sem… eu não apertei a traqueia dele né, para não machucar. Eu sabia que ia machucar. Simplesmente, é… comprimi a lateral do pescoço dele pra que ele desmaiasse sem dor. Foi rápido. Foi coisa de dois, três segundos […] E aí ele desmaiou. Eu segurei ele por mais algum período de tempo até ele não esboçar mais reação”, disse.

Segundo a Record, a entrevista foi feita em um motel de Ribeirão Preto, atendendo a um pedido de Longo, que autorizou a veiculação. Só ele e uma produtora estavam no local. Nas imagens, Longo aparece fumando e, ao fundo, há duas latas de cerveja.

O crime foi cometido, de acordo com o técnico em informática, com o objetivo de que o relacionamento com a mãe de Joaquim, Natalia Ponte, melhorasse. “Ela ia ter mais tempo para se dedicar a mim, ao nosso relacionamento, porque realmente a criança demanda muito esforço… eu achava que isso ia resolver, né?”, disse.

Ele afirmou que, quando Joaquim pediu leite, com Natália já dormindo, pegou o garoto, o levou para cozinha e teve a ideia de matá-lo. Longo está foragidodesde a última sexta-feira (23) e o Ministério Público Estadual deve pedir a revogação da liberdade provisória concedida ao padrasto.

Policiais militares e o próprio promotor do caso, Marcus Tulio Nicolino, foram à casa dos pais de Longo, mas não o encontraram nos últimos dias.

