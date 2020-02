Após um mês desaparecida, ossada de adolescente é achada em mata em Salinópolis

(Foto:Reprodução) – Família fazia buscas desde então e reconheceu pertences da jovem

Uma ossada foi achada na tarde desta quarta-feira (05) em uma área de mata em Salinópolis, litoral nordeste paraense.

O corpo foi encontrado por volta das 15h, nas proximidades da Estrada do Atalaia, e a principal suspeita é que se trata de uma adolescente de 15 anos identificada como Ana Cássia Santos Costa que estava desaparecida desde o final do ano passado.

Segundo informações, 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o corpo foi identificado pela mãe da garota, que reconheceu as roupas e a bicicleta cor de rosa que a adolescente estava quando foi vista pela última vez, em 27 de dezembro.

A família fazia buscas desde então, e na tarde de quinta-feira, foram informados que os restos mortais haviam sido encontrados e foram ao local, identificando os objetos da jovem.

Com a localização dos ossos, Foi acionado o serviço de remoção a análise do local de crime do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil de Salinópolis, que investiga a hipótese de que a jovem possa ter cometido suicídio, mas informa que as investigações ainda apuram as circunstâncias da morte da adolescente.

Por:O Liberal

