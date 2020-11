Após vaga histórica nas quartas da Copa do Brasil, Cuiabá inicia 2º turno da Série B

A triunfo sobre o Botafogo e a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil já foram comemorados e fazem parte do passado do Cuiabá.

Ontem os jogadores já se reapresentaram, treinaram na academia, no campo e já começaram a preparação para enfrentar o Brasil de Pelotas, sábado (7), no Rio Grande do Sul, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B.

No primeiro jogo, que abriu a temporada de futebol no Brasil após a pandemia do novo Coronavírus, o placar não saiu do zero e os gaúchos comemoraram o ponto fora. Agora, entrando na 20ª rodada do certame, o Cuiabá está em segundo lugar com 36 pontos e persegue a Chapecoense, que soma 40 pontos. O adversário tem 22 pontos e ocupa a 13ª colocação.

Até três jogos antes do final do primeiro turno o Dourado liderava a Série B, mas uma série de contusões e desfalques fizeram o ritmo do Cuiabá diminuir e o time engatou uma série de três partidas sem vencer, chegando a cair para terceiro na tabela.

O último jogo da competição, no entanto, trouxe novo ânimo para o vestiário Dourado. A equipe venceu o CRB com supremacia e retomou a confiança que estava abalada. A favor dos mato-grossenses ainda tem o retorno de seis jogadores que estavam contundidos e a classificação histórica sobre o Botafogo, que também serviu para poupar sete atletas que não disputaram o jogo porque já haviam jogado por outras equipes este ano na Copa do Brasil.

“Agora é remontar a equipe, dentro destas dificuldades [de contusões e calendário]. Claro que os jogadores que não participaram [do jogo contra o Botafogo] vão estar aptos a jogar. Então, vamos remontar para começar bem o segundo turno da Série B e manter o nosso número de aproveitamento de pontos nos jogos para que a gente continue subindo na classificação”, declarou Chamusca.

Por:Só Notícias/Marco Stamm (foto: assessoria/arquivo)

