Após ver mãe levar tapa, enteado mata padrasto com 18 facadas

Acusado foi capturado pela polícia próximo à casa do sogro (Foto:Divulgação)

Segundo a polícia, os dois bebiam juntos, quando a vítima agrediu a mãe do acusado

A polícia prendeu em flagrante, no último domingo (2), Djavan de Araújo Peres, 24, acusado de ter matado a facadas o próprio padrasto, um jovem identificado como Maycon Medeiros de Souza, que tinha 21 anos. O crime ocorreu momentos antes da prisão, por volta das 18h30, em frente à residência onde moravam, situada no bairro Tancredo Neves, em Juruá (AM).

De acordo com a polícia, os dois bebiam juntos quando começou uma confusão. A vítima teria dado um tapa no rosto da companheira, mãe de Djavan. Ele então golpeou o padrasto ao menos 18 vezes com uma faca. Os golpes atingiram as costas da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com informações do Manaus Alerta

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...