Após veto da MP 756 – Ibama mantém fiscalização para combater crimes ambientais na região

Agentes ambientais e militares estão atuando na região para combater o crimes ambientais, no inicio do mês agiram em garimpos, madeireiras e agora combatem também o desmatamento ilegal. As equipes contam com três helicópteros e dezenas de veículos adaptados para apoiar a operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O anuncio foi divulgado ontem no Jornal da tv Globo.

O resultado, até agora, foi destruição de balsas de garimpo, serrarias destruídas com fogo e tratores,caminhões e reto escavadeiras. Além de destruir equipamentos considerado pelos fiscais ambientais de serem usados para cometerem crimes ambientais, foi realizado embargo de áreas flagradas sendo desmatadas ilegalmente e foi emitidos autos de infração, com multas que chegam a R$ 1,9 bilhão, além de terem apreendidos tratores e caminhões na região de Novo Progresso e Moraes Almeida.

Os fiscais ambientais estão concentrados em Novo Progresso em uma base de apoio, a Chefe do Ibama de Santarém Maria Luiza, disse que objetivo agora é combater o desmatamento ilegal na região da Flona Jamanxim e arredores, culpam que os desmatamento e de degradação são provocados por pressão da agropecuária e da grilagem.

Sem divulgar o prazo de duração da operação em Novo Progresso; argumentam os ambientalistas ser o local onde se concentram os maiores casos de grilagem e avanço da pecuária, é também aonde reside o maior desmatador da Amazônia o empresário “Ezequiel Castanha”, motivos para manterem a base operacional em Novo Progresso – para eles existe grande pressão da pecuária e do desmatamento ilegal.

Nesta semana o Ibama informou que o número de alertas sobre desmatamento e degradação da Floresta a aumentou na região da Flona Jamaixm e que uma área de aproximadamente 15 mil hectares foi desmatada ilegalmente [mostrou imagens para comparação com igual período anterior]. As imagens de satélite do Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real (Deter) orientam as equipes ambientais onde há concentração de alertas para que a fiscalização se intensifique nesses locais.

Outro Lado

Para as entidades representativas de Novo Progresso, os fiscais do IBAMA agem com abusos a legislação, muitos dados são inventados pelos órgãos ambientais, aumentam os fatos com objetivo de se manterem com recursos internacionais para pressionarem o governo de não assinar as MPs que resolveriam os problemas de conflitos agrários na região.

O Vice-Prefeito Gelson Dill(PMDB) , representante do município nas questões fundiárias, usou da radio comunitária nesta segunda-feira(19), para lamentar o veto pelo presidente Michel Temer(PMDB) da MP 756, que segundo ele resolveria grandes conflitos e impulsionaria a economia do município. Gelson também comentou que avisou ao governo em Brasília para diminuir o rigor da fiscalização a população esta se revoltando com as ações brutas dos fiscais ambientai em destruir tudo sem a mínima defesa, um conflito pode vir a existir, divulgou Gelson Dill.

Jornal Folha do Progresso

