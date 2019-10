Após votação na Câmara, Henderson Pinto volta ao comando do Centro de Governo em Santarém

Após votação na Câmara, Henderson Pinto volta ao comando do Centro do Governo em Santarém — Foto: Reprodução/Facebook/Henderson Pinto

Vereador reforçou bancada do governo em votações na Casa Legislativa. Henderson estava desde o dia 10 de setembro fora do cargo de secretário.

Após pedir licença para ocupar o cargo de vereador na Câmara de Santarém, no oeste do Pará, o secretário do Centro de Governo do Baixo Amazonas, Henderson Pinto, retornou às atividades nesta segunda-feira (7).

Na ausência do secretário, Rejane Jiménez assumiu como secretária interina, mas agora retoma exclusivamente ao seu posto de coordenadora da área de administração e finanças da mesma do órgão. As portarias foram publicadas em 9 de setembro.

Henderson ocupou o cargo como vereador para reforçar a bancada do governo em votações de projetos de interesse do executivo, que tramitavam na Casa legislativa, como o do empréstimo de R$ 123 milhões da Caixa Econômica Federal.

Neste período, o vereador Paulo Gasolina (DEM), que é o primeiro suplente da legenda, deixou o cargo, retornando ao posto com a nova saída de Henderson.

Por G1 Santarém — Pará

