Aposentada de 72 anos garante que é filha de Silvio Santos e pede na Justiça exame de DNA

(Foto:Reprodução) – Vera Lucia Pinello Dias pediu reconhecimento da paternidade; ela é a quinta pessoa a abrir um processo para ser reconhecida como filha

Uma suposta nova herdeira de Silvio Santos entrou na Justiça com um pedido para que o apresentador se submeta a um exame de DNA que comprove a paternidade. Vera Lucia Pinello Dias, de 72 anos, garante que é filha do Dono do Baú. Ela é a quinta pessoa a abrir um processo para ser reconhecida como herdeira do comunicador.

De acordo com a carta precatória divulgada pelo Notícias da TV, o escritório de advocacia Carvalho Oliveira, representante da aposentada, pede uma ação de investigação de paternidade baseada na crença da idosa, que alega ter ouvido de amigos da mãe adotiva que Abravanel é seu pai biológico.

“A autora (…), por razões nunca esclarecidas, foi abandonada por sua mãe biológica, que a entregou ainda recém-nascida a uma enfermeira do hospital onde nasceu. A autora não é capaz de identificar este hospital, apesar de ter fortes indícios de se tratar de um hospital localizado nos arredores do Brás, bairro desta capital [São Paulo]”, inicia o pedido.

Ainda segundo o documento, Vera evitou pedir mais informações sobre as circustâncias em que foi adotada. “Em respeito à mãe adotiva, durante o tempo em que ela estava viva, a autora sempre evitou vasculhar seu passado, de apurar sua filiação biológica, nem a materna e nem a paterna”, descreve o pedido. Depois a mãe morreu, entretanto, a mulher se sentiu compelida a ir atrás das suas origens.

De acordo com relatos da amiga da mãe da autora da ação, a mulher que a abandonou trabalhava em uma indústria têxtil no bairro do Brás, em São Paulo, local supostamento frequentado pelo dono do SBT antes da fama.

O SBT foi procurado para comentar o caso, mas ainda não se manifestou.

