Aposta de Belém ganha a Quina de São João com maior prêmio da história

Sorteio foi realizado na noite de ontem em São Paulo (Foto| Agência Brasil)

Quina de São João: aposta premiada em Belém saiu em bolão de quatro cotas

São quatro os belenenses que estão entre os ganhadores do concurso 5299 da Quina de São João sorteado na noite do último sábado (27). A aposta premiada veio de um bolão com quatro cotas.

As informações estão no site da Caixa que detalha os locais onde as apostas foram feitas.

Cada uma das apostas premiadas vai receber o valor de R$ 30.517.183,24, que dividido em partes iguais às cotas dos participantes do bolão de Belém, será de R$ 7.629.295,81 aos sortudos.

Além de Belém, todas as outras apostas do prêmio máximo vieram de bolão: Fortaleza/CE, Conceição das Alagoas/MG, Cambe/PR e Cotia/SP.

Os números sorteados foram: 07-17-29-55-78

Autor: Com informações do site da Caixa/domingo, 28/06/2020, 17:33

