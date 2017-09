Aposta única leva mais de R$ 78 milhões na Mega-Sena

Descoberta levanta questões sobre a vida em Marte

O prêmio de R$ 78.02 milhões do concurso 1.965 da Mega-Sena irá para aposta única feita em uma casa lotérica de Jardim, no Mato Grosso do Sul. As dezenas sorteadas às 20h desta quarta-feira (6) foram: 26 – 28 – 35 – 38 – 48 – 55.

A quinta teve 98 ganhadores, rendendo R$ 47.025,82 a cada uma. A quadra teve 6377 apostas ganhadoras, que valem R$ 1.032,40, cada.

