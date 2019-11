Apostador de Mato Grosso ganha R$ 1 milhão na loteria

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No sábado (9), um apostador de Campo Novo do Parecis (396 quilômetros de Cuiabá) acertou os 15 números da Lotofácil e vai receber R$ 451 mil. Por:Só Notícias/Herbert de Souza (foto: divulgação/arquivo)12/11/2019 20:57

O apostador de Cuiabá, assim como os demais, acertou os resultados de 14 jogos de futebol, disputados no final de semana. Cada um vai receber R$ 37 mil. Também foram vencedoras apostas feitas no Piauí, Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Foram sorteadas as dezenas 01, 06, 08, 14, 17 e 19. O sorteio foi realizado esta noite, no espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP). No total, 125 apostas acertaram seis números e ganharam R$ 1,7 mil.

