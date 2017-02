Apostador de Novo Progresso ganha na Lotofácil

O sorteio da Lotofácil desta segunda-feira (13) , premiou um morador de Novo Progresso (PA) e outros quatro com o montante de R$ 268.592,66 (Duzentos e sessenta e oito mil,quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos). O valor total sorteado foi um pouco mais de R$ 1,7 milhão.

As 5 apostas ganhadoras, que acertaram as 15 dezenas do concurso 1474 teve o sorteio realizado no ESPAÇO CAIXA LOTERIAS em SÃO PAULO, SP. Os números sorteados foram 01,02,05,07,08,10,11,13,14,15,18,19,20,21,25.

Esta é a terceira vez em que um morador da cidade é premiado na loteria. Em de 2015, um apostador também acertou as seis dezenas da Mega Sena e embolsou um prêmio de R$ 2,8 milhões. Em 2016, um ganhador levou R$ 160 mil no sorteio da Lotogol.

A loteria “VEM QUE TEM”, onde foi feita a aposta que rendeu o maior valor já sorteado para um PROGRESSENSE, contabiliza os três prêmios destinados a seus apostadores.

O apostador deve procurar Caixa Econômica Federal para buscar o prêmio e vamos aguardar para saber o nome deste mais novo sortudo de Novo Progresso.

