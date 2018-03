Apostador de Novo Progresso ganha prêmio da Lotofácil

Três apostadores levam o premio principal do concurso 1633 de 07/03/2018 e cada um leva R$ R$ 1.502.292,83.

Uma aposta foi de NOVO PROGRESSO -PA.

*743 apostadores acertaram quatorze dezenas e cada um levará R$ R$ 1.499,84

Confira as dezenas sorteadas na Lotofácil 1633. [01;02;03;05;06;07;09;10;17;18;19;20;23;24;25]

Premiação

15 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 1.502.292,83

14 acertos

743 apostas ganhadoras, R$ 1.499,84

13 acertos

23158 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos

305156 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos

1637844 apostas ganhadoras, R$ 4,00

A Lotofácil 1633 ocorreu quarta-feira, dia 07 de Março de 2018, no Caminhão Da Sorte com Sorteio realizado no CAMINHÃO DA SORTE em PALMEIRA DOS ÍNDIOS-AL, e o prêmio principal será dividido entre os 3 ganhadores da Lotofácil, concurso 1633. Cada ganhador da Lotofácil 1633 levará o prêmio de R$ R$ 1.502.292,83.

Abaixo está a lista com as cidades onde houveram ganhadores do prêmio principal do resultado Lotofácil:

Detalhamento

SANTA VITORIA – MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

NOVO PROGRESSO – PA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

VOTUPORANGA – SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Prêmios de até R$ 1.903,98 são pagos em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Acima desse valor, somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 serão pagos após 2 dias de sua apresentação na Agência da CAIXA.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações do Site da Caixa Econômica Federal



