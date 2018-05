Apostador de Porto Alegre ganha R$ 1,3 milhão em sorteio da Quina

Confira as dezenas sorteadas

Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.681 da Quina. O bilhete de Porto Alegre (RS) vai render ao ganhador o prêmio de R$ 1.305.482,11. Os números sorteados nesta quinta-feira (17), em Campos Novos (SC), foram os seguintes: 47, 67, 71, 79 e 80. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 18, é de R$ 600 mil.

Confira o rateio oficial:

Quina – 5 números acertados – 1 aposta ganhadora, R$ 1.305.482,11

Quadra – 4 números acertados – 63 apostas ganhadoras, R$ 5.870,93

Terno – 3 números acertados – 4693 apostas ganhadoras, R$ 118,51

Duque – 2 números acertados – 110135 apostas ganhadoras, R$ 2,77

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.181 da Timemania. Os números sorteados nesta quinta-feira (17), em São Paulo, foram os seguintes: 08, 34, 37, 44, 48, 72 e 80. O time de coração é o Náutico/PE. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 19, é de R$4.000.000,00.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados – Não houve acertador

6 números acertados – 8 apostas ganhadoras, R$ 13.552,27

5 números acertados – 186 apostas ganhadoras, R$ 832,70

4 números acertados – 3747 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados – 36070 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração – NÁUTICO/PE – 9605 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.789 da Dupla-Sena. Os números sorteados nesta quinta-feira (17), em Campos Novos (SC), foram os seguintes: 1º sorteio – 06, 14, 15, 16, 38 e 40; 2º sorteio – 02, 08, 22, 24, 26 e 41. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 19, é de R$ 1,6 milhão.

Confira o rateio oficial:

Premiação – 1º Sorteio

Sena – 6 números acertados – Não Houve ganhadores

Quina – 5 números acertados – 15 apostas ganhadoras R$ 3.753,00

Quadra – 4 números acertados – 680 apostas ganhadoras R$ 94,61

Terno – 3 números acertados – 13599 apostas ganhadoras R$ 2,36

Premiação – 2º Sorteio

Sena – 6 números acertados – Não Houve ganhadores

Quina – 5 números acertados – 25 apostas ganhadoras R$ 2.026,62

Quadra – 4 números acertados – 873 apostas ganhadoras R$ 73,69

Terno – 3 números acertados – 15703 apostas ganhadoras R$ 2,04.

