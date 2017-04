Apostador do Guarantã (MT) ganha R$ 454 mil na lotofacil

Um apostador em Guarantã do Norte no estado do Mato Grosso, divisa com estado do Pará, foi um dos premiados no concurso Nº 1499 da Lotofácil, uma das modalidades de loteria da Caixa Econômica Federal. Ele acertou os 15 números e dividiu o prêmio principal com um apostador de Chapecó (SC). Cada um receberá R$ 454 mil. O concurso 1.499 foi realizado em Canelas (RS), no último sábado (15).

Leia Também:Apostador de Novo Progresso ganha na Lotofácil

*Ganhador da LOTOFÁCIL Aparece para resgatar prêmio em Novo Progresso

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

