Apostador fatura quase R$ 2 milhões em concurso da Lotofácil

Prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 23, é de R$ 1,7 milhão.

Um apostador acertou as 15 dezenas do concurso 1.665 da Lotofácil. O bilhete de São Paulo vai render ao ganhador o prêmio de R$ 1.808.848,91. Os números sorteados nesta segunda-feira (21), em São Paulo, foram os seguintes: 01, 02, 04, 05, 08, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23 e 24. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 23, é de R$ 1,7 milhão.

Confira o rateio oficial:

15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 1.808.848,91

14 acertos – 458 apostas ganhadoras, R$ 1.736,02

13 acertos – 17065 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos – 207195 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos – 1078984 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.684 da Quina. Os números sorteados nesta segunda-feira (21), em Fernandópolis (SP), foram os seguintes: 11, 14, 30, 50 e 70. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 22, é de R$ 2 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina – 5 números acertados – Não houve acertador

Quadra – 4 números acertados – 56 apostas ganhadoras, R$ 6.561,66

Terno – 3 números acertados – 4040 apostas ganhadoras, R$ 136,77

Duque – 2 números acertados – 105675 apostas ganhadoras, R$ 2,87.

