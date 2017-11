Apostador santareno ganha mais de R$ 7 milhões na Quina

DO G1 santarém “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Com o prêmio de R$ 7.192.909,73 milhões, o sortudo não terá que dividir o prêmio com mais ninguém, pois foi o único a acertar a sequência de números.

O sorteio realizado na noite de sábado (11) em Brasília, no Distrito Federal, fez um santareno entrar na lista dos milionários brasileiros. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o ganhador do concurso 4529 da Quina, fez a sua aposta em Santarém, oeste do Pará.

