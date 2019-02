Apostas: Anderson Silva volta a lutar no UFC, mas como azarão

Foto:(Anderson Silva voltará ao octógono (UFC)

Após dois anos suspenso, Spider volta ao UFC. Mas longe de ser favorito na Austrália

Anderson Silva já foi o maior nome do UFC anos atrás. Atualmente o brasileiro busca reencontrar o caminho das vitórias e consequentemente recuperar a imagem de grande lutador.

Neste sábado, em Melbourne, na Austrália, o Spider enfrentará o nigeriano Israel Adesanya pelo UFC 234 como azarão.

De acordo com o site OddsShark.com/br, o africano é favorito para ficar com a vitória, pagando R$ 1,15 por real apostado. Já uma vitória de Anderson Silva levará o lucro para R$ 5,25 / R$ 1,00.

Sem lutar desde 2017, o brasileiro de 43 anos foi pego duas vezes no exame antidoping. Enquanto isso, Adesanya acumula 15 vitórias em 15 lutas na carreira, quatro delas no ano passado, quando estreou no UFC.

Ser ousado e cravar vitória de Spider por nocaute fará o apostador lucrar quase 1000%.

Fonte:Lancenet

