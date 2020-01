Apostas esportivas: como a internet veio revolucionar o futebol

Foto: Pixabay – Adorado por muitos, o futebol consiste no esporte mais praticado e assistido em todo o mundo. Atualmente, a modalidade envolve um público de cerca de 3 bilhões de pessoas – com base nos últimos estudos – e é praticado em vários países da Europa, África, Ásia, América do Sul e América Central. Como informa o site http://www.diariodoiguacu.com.br/colunas/detalhes/, apenas no Brasil foram registrados cerca de 792 clubes profissionais e 385 clubes amadores de futebol, no ano de 2019. Estes dados comprovam que esse esporte é, sem dúvida, um dos mais praticados no país e, também, um dos mais apreciados pelo povo brasileiro.

Mas além de um esporte, o futebol é também um negócio – e que negócio! O famoso jogo da bola é capaz de gerar – anualmente – bilhões de reais. Com base nos dados divulgados no site https://rodrigomattos.blogosfera.uol.com.br/2019/12/13/, o futebol movimenta um total de R$ 52,9 bilhões na economia brasileira. Isso representa cerca de 0,72% do PIB (Produto Interno Bruto) do país.

Contudo, o crescimento deste negócio não se deve somente a fatores internos, como é o caso do mercado de transferências ou do marketing esportivo trabalhado pelos vários clubes nacionais e internacionais. Também o progresso tecnológico possui grande impacto no desenvolvimento deste esporte e o universo das apostas esportivas é, irrefutavelmente, o maior exemplo disso.

Segundo o site https://tecnologia.ig.com.br/2019-08-28/acesso-a-internet-aumenta, a população brasileira com acesso à web atingiu os 70%. Com isso, o maior acesso ao meio online permitiu que o mercado das apostas esportivas crescesse a um ritmo impressionante, principalmente devido ao fato da proliferação do número de plataformas que possibilitam aos torcedores apostar de forma consciente, que é cada vez maior.

Por meio desses sites, tornou-se possível acompanhar cada movimentação dos jogadores e suas equipes, assim como os mais variados fatores que possam influenciar as decisões, desde lesões ou até a simples mudança de treinador. Podemos tomar como exemplo o https://apostas.betfair.com/prognosticos/prognosticos-football/, que acompanha todos os jogos em tempo real, proporcionando que os seus usuários obtenham prognósticos com exatidão tanto para o início, quanto para o meio e final dos jogos assistidos — lembrando que as apostas podem ser realizadas tanto para os resultados do intervalo do jogo quanto ao final do tempo regulamentar.

Além disso, estas plataformas permitem, ainda, o acesso a informações detalhadas sobre campeonatos do mundo inteiro e fornecem sugestões sobre quais os jogadores ou equipes em que você deve apostar.

Naturalmente, o futebol é um dos temas mais analisados em todo o mundo. Com certeza você mesmo já participou de debates sobre quais os melhores clubes ou qual o melhor jogador. Porém, está claro que, o acesso à internet veio revolucionar não só esta modalidade, mas também tantas outras que chamam a atenção do povo brasileiro.

Desde as clássicas notícias, ao acesso a plataformas de streaming que permitem assistir a jogos ao vivo, são vários os exemplos que refletem o claro impacto do avanço tecnológico. Por esse motivo, no Brasil, as apostas esportivas estão ganhando destaque, traduzindo-se em uma das principais atividades de entretenimento no meio online.

