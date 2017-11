App deixa consultar seu CPF no Serasa de forma gratuita

O app ensina a abrir um Cadastro Positivo e a localizar agências

Serasa Consumidor é um site e app para celulares Android e iPhone que permite consultar gratuitamente a situação do seu CPF. O recurso utiliza um sistema de cadastro com verificações de dados para habilitar o acesso às informações. Além da consulta online, é possível assinar o monitoramento do CPF “Limpar nome”, para receber relatórios de consultas do nome e se proteger de fraudes. O app ensina a abrir um Cadastro Positivo e a localizar agências e canais de atendimento.

Utilizando um sistema de cadastro detalhado e exigente, o Serasa Consumidor consegue entregar o serviço de consulta da situação do CPF por meio de diversos questionamentos pessoais. Tudo para evitar que alguém use o programa para ter acesso a dados de outras pessoas.

Infelizmente, é exatamente nesse criterioso conjunto de perguntas que a maioria dos usuários encontra dificuldade para usar o aplicativo. O grande problema disso é que se o usuário falhar, depois de muitas tentativas, só poderá concluir o cadastro se for a uma agência Serasa Consumidor.

Passada a dificuldade do cadastro, o programa é muito intuitivo e simples de usar, não necessitando de qualquer tipo de informação adicional para ser usado.

Para dificultar ainda mais o acesso indevido, o programa é muito exigente na hora de criar a senha, exigindo uma senha com no mínimo oito caracteres, com letras minúsculas e maiúsculas, além de números. Apesar da funcionalidade básica ser gratuita, o aplicativo é, na verdade, um meio para fazer o consumidor contratar serviços adicionais da empresa.

